Ambargo uygulayan ülkeler kapımızda kuyruk oluşturuyor

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Muttalip Tütüncü, 2015'te 27 firmayla kurulan SAHA İstanbul'un bugün 1400'ü aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi haline geldiğini, üyelerin yüzde 80'inden fazlasının KOBİ'lerden oluştuğunu söyledi. Türk savunma sanayisinin bugüne kadar kendi pazar koşullarında büyüdüğünü dile getiren Tütüncü, "Gerçekçi olmak gerekirse bunun gerilememesi ve daha ileri noktaya gitmesi için artık küresel pazardan pay alınması bir zaruret, bu bir tercih değil" ifadesini kullandı.

10 MİLYAR $ AŞILDI

Savunma ihracatının 10 milyar dolar eşiğini aştığını hatırlatan Tütüncü, Defense News'un bu yılki sıralamasına giren 5 Türk firmasının tamamının SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirtti. Tütüncü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesiyle KOBİ'lerin yurtdışı pazarlara açılmasına destek olduklarını da anlattı.

EN KRİTİK SEKTÖR

Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD'deki Trump yönetiminin yarattığı belirsizlikler ve İran-İsrail-ABD gerilimi gibi gelişmelerin savunma sanayisini herkes için kritik hale getirdiğini söyleyen Tütüncü, "Savunma sanayi her ihtiyacınız olduğunda parasını verip alabileceğiniz bir şey değil" dedi. Tütüncü, "Düne kadar bize ambargo uygulayan, kabiliyetleri itibarıyla bu uluslararası tedarik programlarında fevkalade yer alabilecekken, maksatlı bir şekilde bunun dışında tutulan, buralara alınmayan, hatta ve hatta ihtiyaç duydukları ürünler konusunda gizli ve açık ambargolara maruz kalan firmalarımızın kapısında bugün bu ülkeler kuyruk oluşturuyorlar" ifadelerini kullandı.

KOBİ'LERE STRATEJİK YOL

Tütüncü, KOBİ'lerin ihracat hedeflerine ulaşması için stratejik bir yol haritası çizerek, şunları kaydetti: "Zaten konvansiyonel silahları, büyük platformları ana yüklenicilerimiz yapıyor. Bunlar çok büyük yetkinlikler gerektiriyor. Hem finansal anlamda hem teknolojik anlamda çok büyük yetkinlikler gerektiriyor. Dolayısıyla KOBİ'lerimizden kimse zaten platform üretmesini beklemiyor. KOBİ'lerimiz kendi ihracat alanlarını açmak anlamında, alt yüklenici kimliğinden yavaş yavaş ihracatçı kimliğine dönmek anlamında, uluslararası sahanın, savaş sahasının, uluslararası savunma sanayi piyasasının beklediği bu maliyet etkin çözümlere yönelebilirler."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör