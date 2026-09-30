AYM, 1 aylık süre verdi
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Yeni Parti" isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partinin savunmasını hazırlaması için 1 ay süre tanıdı. Süreç, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başlamıştı. AYM, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesi kapsamındaki talebi ele alarak savunma süresi verilmesini kararlaştırdı. İnceleme sonucunda ismin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilebilecek.