Bakan Bolat: “Küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin başlıkları ele aldık”

Bolat, küresel kapasite fazlasıyla mücadelede ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti. Bakan Bolat, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin küresel ticaretteki etkinliğini ve rekabet gücünü daha da artırmak, ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmek ve ülkemizin menfaatlerini uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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