Bakan Ersoy: Türkiye olarak kendi yolunu çizebilen bir ülkeyiz

AK Parti tarafından "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" ve "Terörsüz Türkiye" temalarıyla yurt genelinde sürdürülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kütahya'da gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi mücadelesi boyunca hayata geçirilen hizmet, eser ve projelere değinerek, Türkiye'nin değişen ve dönüşen dünyada kendi yolunu çizen ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Ersoy, geçmişten bugüne ortaya konulan çalışmaların ciddi bir emek ve mesainin ürünü olduğunu belirterek, "Değişen ve dönüşen dünyanın gerilerinde ülkemizi ileriye taşıyacak, halkımızın ihtiyacı olan cevapları verecek işleri küçük büyük demeden birer birer hayata geçirdik" dedi.

Siyaseti günü kurtarma anlayışıyla yapmadıklarını ifade eden Ersoy, "Siyaseti günü kurtarmak zannedenlerin aksine biz projelerimizi geliştirerek, eser üreterek, tüm kazanımlarımızı koruyarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ettik" diye konuştu.

"TÜRKİYE KENDİ YOLUNU ÇİZEBİLEN ENDER ÜLKELERDEN"

Türkiye'nin son 25 yılda küresel düzeyde önemli bir konuma geldiğini savunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkenin herhangi bir dış gücün etkisi altında hareket etmediğini ifade etti. Ersoy, "Türkiye olarak dünyanın nereye geldiği yeryüzünde kendi yolunu çizebilen ender ülkelerdeniz. 25 yıllık mücadele sayesinde ülkemiz ve devletimiz küresel düzlemde kimsenin boyunduruğunda, kimsenin ulusal veya uluslararası ajandasının farklı bir figürü değildir. Her platformda söz sahibi, baskın ve belirleyici bir aktörüz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Konuşmasının önemli bölümünü "Terörsüz Türkiye" sürecine ayıran Ersoy, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini zedeleyen terör sorununun ülke gündeminden kalıcı şekilde çıkarılması hedefinin bulunduğunu söyledi. Ersoy, "Neredeyse 50 yıllık bir yolun ardından, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen terör belasını ülkemizin ve halkımızın gündeminden dönüş olmayacak şekilde çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutumuna da değinen Ersoy, devletin terör örgütüyle mücadelede kararlı olduğunu ifade etti. Sürece yönelik eleştiri ve itirazların da bulunduğunu belirten Ersoy, "Terörden beslenenler, can ve mallarını kaybedeceklerini anladıkları için son bir çırpınışla dışarıdan ve içeriden birtakım desteklerini artırmaya, hassasiyetlerimizle oynamaya, en adi yalanlarla aklımıza meydan okumaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ersoy, sürecin şeffaf yürütüldüğünü savunarak, "Ulusal mutabakatın bu denli güçlü olduğu, sürecin son derece şeffaf ilerlediği, hazırlanan kanunun şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve net olduğu bir ortamda, onların tereddüt çabaları da boşa çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE TAVİZSİZ ŞEKİLDE SON VERİLECEK"

Şehitlerin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, terörle mücadelede devletin taviz vermeyeceğini söyledi. Ersoy, "Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve şehit ailelerini onurlandırmayacak hiçbir iş ve uygulamaya geçilmeyecek. Devletimiz teröre ve teröriste tavizsiz, pazarlıksız bir şekilde son verecektir" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca Türkiye'nin iç sorunlarının çözümüyle sınırlı olmadığını ifade eden Ersoy, sürecin bölgesel istikrara da katkı sağlayacağını belirtti. Ersoy, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarının çözümü olmakla kalmayıp, coğrafyamızda istikrarsızlığa neden olan kutuplaşmaların önünü kesecek bir süreçtir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda AK Parti'nin 25 yıllık siyasi mücadelesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, geçmişte parti çatısı altında görev yapan isimleri de rahmet ve minnetle andı. Ersoy, "25 yıllık idaresiyle üç dönem arkamızda duran partimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. AK Parti'yi devralıp İslam davası yolunda mücadele etmiş tüm geçmişlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum. Onların emaneti olan milletvekillerimize, bakanlarımıza ve AK Parti teşkilatının bütün mensuplarına canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi. Ersoy, konuşmasını Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde daha da güçleneceğine olan inancını ifade ederek tamamladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör