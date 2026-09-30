Bakan Memişoğlu: “Sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor”

Türkiye'nin 20 yılda sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğinin altını çizen Bakan Memişoğlu, "Şu anda sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanımız var. Bunların yaklaşık 253 bini, sizler gibi hekim. 271 bin hasta yatağımız var. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.