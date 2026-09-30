Bakan Memişoğlu: “Sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor”
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Memişoğlu, Türkiye'nin 20 yılda sağlık alanında çok büyük yol kat ettiğinin altını çizerek, "Şu anda sağlık sistemimiz günde 3 milyon insana dokunuyor. Yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanımız var.” dedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültelerine bu yıl dereceyle giren öğrencilerle bir araya geldi. Memişoğlu, buluşmada, sağlık hizmetleri, hekimlik mesleği ve hekim adaylarının üniversite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gençlerin, Türkiye'nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, "Zorluğu tercih etmek idealizmdir. Siz de idealizminizi kaybetmeyin. Kendinize ideal edinin. Hekimlik, empati duymaktır, diğergamlıktır. Hekimlik bir duygu mesleğidir." ifadelerini kullandı.
Bakan Memişoğlu, gençlere, "Ailelerinizi ihmal etmeyin. Anne babalarınız ve sizi yetiştiren, emek veren insanlara vefanızı hiç unutmayın çünkü buraya gelmenizi sağlayan, sizi canlarından daha çok seven insanların sayesinde buradasınız. Bu vefayı da unutmayın." çağrısında bulundu.