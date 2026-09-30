Başkan Erdoğan, Cemil Tugay’ı kabul etti

Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden ve görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'ı kabul etti.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP'de alınan ihraç kararlarını eleştiren Tugay, "Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

"Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir" diyerek partisinden istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam ediyor.

YENİ PARTİ'DEN TUGAY'A TEHDİT

Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek, "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yöneltildiği iddia ediliyor.

30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al" şeklinde sözler sarf ettiği iddiaları yerel ve ulusal basında ses getirmişti.



Özkan ise bu iddiaları, "Zırva tevil götürmez" diyerek reddetmişti.