Başkan Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cemil Tugay’ı kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, CHP'den istifa eden ve görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

Kabul, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP'de alınan ihraç kararlarını eleştiren Tugay, "Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadarki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

"Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir" diyerek partisinden istifa ettiğini açıklayan Tugay, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam ediyor.

YENİ PARTİ'DEN TUGAY'A TEHDİT

Tugay'a son günlerde Yeni Parti'nin yerel siyasileri aracılığıyla peş peşe mesajlar iletilerek, "Sakın CHP'ye geçme" uyarısı yapıldığı, hatta örtülü tehditlerin de kendisine yöneltildiği iddia ediliyor.

30 Ağustos törenlerinde Yeni Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "Bir an önce karar ver artık. Senin için iyi olmaz. Ayağını denk al" şeklinde sözler sarf ettiği iddiaları yerel ve ulusal basında ses getirmişti.

Özkan ise bu iddiaları, "Zırva tevil götürmez" diyerek reddetmişti.

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Başkan Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

BAŞKAN ERDOĞAN MANSUR YAVAŞ'I DA KABUL ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı da kabul etti.

Görüşmede, Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Başkan Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktaran Yavaş, şunları kaydetmişti:

"Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Yavaş'ın Başkan Erdoğan tarafından kabulü, CHP'de krize neden olmuş ve yaşanan gerilim sonrası istifa kararı gelmişti.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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