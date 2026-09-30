Başkan Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Konya'mızda, Konyaspor'la Filistin Millî Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur.

Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

"GAZZELİ KARDEŞLERİMİZLE BİR VE BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Millî Futbol Takımını bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör