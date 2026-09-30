Baştan aşağı siyasi cehalet ve iftira
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin siyasi cehalet ve iftira olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Çelik, Özel ve arkadaşlarının siyasi tükenmişlik sergilediğini, ilkesizliği parti programı haline getirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kötüye kullanan herkesten hesap sorulacağı ilkesiyle hareket ettiğini kaydeden Çelik, muhalefetin ise skandallara körü körüne kalkan olduğunu ve usulsüzlükleri savunduğunu ifade etti. Çelik, hukuki süreçlerin devlet ciddiyetiyle işlediğini belirterek, CHP yönetiminin kendi kirlenmesini örtbas etmek için devlete saldırdığını ve bu çarpıklıktan liderlerine saldırak sıyrılamayacağını sözlerine ekledi.