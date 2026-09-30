Bayraktar’dan TEKNOFEST Güneydoğu çağrısı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Güneydoğu'nun teknoloji buluşması için vatandaşlara çağrıda bulundu. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım sürerken Bayraktar, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Bayraktar paylaşımında, "Geleceği omuzlayanlar diye boşuna demiyoruz. TEKNOFEST Güneydoğu için son 4 gün. 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız" ifadelerini kullandı. Bayraktar'ın çağrısı, özellikle çocuk ve gençlerin festivalde yerli teknoloji, havacılık ve savunma sanayisi ürünleriyle doğrudan buluşmasına yönelik mesajıyla öne çıktı. TEKNOFEST'in gençlerin teknolojiye ilgisini artıran önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirten Bayraktar, festival kapsamında çocukların ve gençlerin yalnızca gösterileri izlemekle kalmayıp farklı teknoloji alanlarında deneyim kazanabilecekleri etkinliklere katılabilecekleri bir ortam oluşturulacağını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve STM yürütücülüğünde düzenlenecek festival için GAP Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanı sıra sergi, deneyim alanları, atölyeler ve yarışmalar için de özel bölümler oluşturuldu. Beş gün sürecek organizasyonda Türkiye'nin geliştirdiği hava ve savunma platformları ziyaretçilerle buluşacak. Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, KAAN ve HÜRJET başta olmak üzere çok sayıda hava ve kara aracı sergilenecek.

NEFES KESEN GÖSTERİLER

Festival boyunca Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 AI, AKSUNGUR, T-129 ATAK ve T-70 gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Türk Yıldızları NF-5 uçaklarıyla, SOLOTÜRK ise F-16 ile gökyüzünde gösteri yapacak. Programda ayrıca S-70, CH-47 ve ATAK pasaj geçişleri, S-70 Jandarma Çelik Kanatlar, komando harekatı ve fastrope gösterilerinin yanı sıra paraşüt ve paramotor gösterileri de yer alacak.

ÇOCUKLARA TEKNOLOJİ DENEYİMİ

Festival alanında yalnızca hava gösterileri değil, teknoloji meraklılarına yönelik deneyim alanları da bulunacak. Çelik Kubbe Dijital Deneyim Alanı, ASELSAN ve Kara Kuvvetleri Kara Araçları Sergi Alanları ile çeşitli atölye ve yarışmalar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Binlerce yıllık tarihi ve kendine özgü gastronomisiyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa da festival için hazırlıklarını sürdürüyor. Kentte festival öncesinde özellikle konaklama, yeme-içme ve hizmet sektöründe hareketlilik yaşanırken, binlerce ziyaretçinin kente gelmesi bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör