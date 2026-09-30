Beştepe’de 3 saatlik fon toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların yöneticileriyle bugün bir araya geleceğini duyurmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 131 yatırım fonunu tasfiye etmesi ve TEFAS işlemlerini askıya alması sonucunda 455 bin 758 yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren "fon" süreci, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan ekonomi zirvesinde görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK, BDDK ve Borsa İstanbul başkanlarının katıldığı üst düzey toplantıda mağduriyetlerin giderilmesi ve piyasa güvenliğinin tesisi için kapsamlı yol haritası ele alındı. 3 saat süren toplantıda sermaye piyasalarındaki işleyişin sağlıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi.