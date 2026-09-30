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Bilal Erdoğan: Bir sonraki çığır Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında olacak!

Bilal Erdoğan: Bir sonraki çığır Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında olacak!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Konya’da katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin savunma sanayiinde yakaladığı başarının ardından yeni hedefin sağlık teknolojileri olduğunu belirten Erdoğan, imam hatip neslinin Türkiye’nin geleceğinde üstleneceği role ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2026 12:40 Son Güncelleme: 30 Eylül 2026 12:56

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, TİMAV ve Karatay Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 14'üncü Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilere seslenen Erdoğan, "75 yılda imam hatipler hamdolsun bu ülkenin bu memleketin bu toprakları bize vatan yapan değerlerinin yitip gitmemesine muvaffak oldu. Yani bu ülke yeniden kendi normaline döndü. Yeniden bu milletin vasatı neyse o vasat bu ülkenin vasatı haline gelmiş oldu. Yani oraya buraya çekmeye çalışanların oyunları bozuldu. Planları işlemedi. Nice krizler, nice darbeler ve darbe girişimleri, işte ne 28 Şubatlar ne 15 Temmuzlar bunların hepsine bu millet galebe çaldı ve bugün hamdolsun Türkiye belki en normal, sosyal olarak kültürel olarak dönemini yaşıyor. Bu normalleşmede tüm hızıyla devam ediyor. Normalleşme nedir? İşte kendi değerlerimizi, kendi ülkemizde özgürce yaşayabilmektir. Dışarıdan olan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle imam hatip nesli de bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan imam hatip nesli de 21'inci yüzyılda bunun teminatı olacaktır" diye konuştu.

'BİR SONRAKİ ÇIĞIR SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA OLACAK' Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı hedefini bir Kızılelma olarak koymuşken bizim yeni neslimizin de işte buna yönelik çalışması, bunun altını dolduracak hedeflere yönelik hareket etmesi çok önemli. Dolayısıyla işte bu özgüvenle çıkılan yolda savunma sanayimizde ulaşılan başarılar inşallah başka alanlarda da kendini göstermeye başlayacak. Burada kız öğrencilerimizin sınıflarına girdiğim zaman tıp okumak isteyenlerin sayısını da görünce söylemek istiyorum. Bir sonraki kırılmanın, bir sonraki çığırın Türkiye'de sağlık teknolojileri alanında olacağına inanıyorum. Türkiye'de bunun için doğru altyapı var. Doğru insan kaynağı var. Hem eğitim tarafında var. Hem hastane tarafında var. Hem tıbbi cihaz tarafında oluşuyor. Hem ilaç araştırmalarında oluşuyor. Ama sizler bunun bir sonraki nesli olacaksınız. Türkiye'den dünyaya çıkan ilk ilaç moleküllerini keşfeden bilim insanları olacaksınız."