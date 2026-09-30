Canik Azerbaycan’da orta kalibre silah sistemlerine hazırlanıyor

Türk savunma sanayi şirketi Canik, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek ADEX 2026'da tabancalardan ağır makineli tüfeklere, orta kalibre toplardan uzaktan kumandalı silah sistemlerine uzanan ürün portföyünü sergileyecek.

ORTA KALİBREDE İŞBİRLİĞİ

Canik'in Azerbaycan'daki mevcut varlığının önemli bölümünü 12.7 x 99 mm ağır makineli tüfekler ve bunların farklı platformlara entegrasyonu oluşturuyor. Şirketin silahları kara, deniz ve hava platformlarında kullanılırken, Canik şirketlerinden Unirobotics tarafından geliştirilen TRAKON Lite uzaktan kumandalı silah sistemi de Canik üretimi 12.7 x 99 mm ağır makineli tüfeklerle birlikte DEARSAN tarafından geliştirilen SALVO silahlı insansız deniz araçlarına entegre edildi. Sistemler Azerbaycan envanterinde görev yapıyor. Canik, yıllık 5 bin adedin üzerindeki 12.7 x 99 mm ağır makineli tüfek üretim kapasitesiyle bu alandaki üretimini büyütüyor. Şirketin ürün ailesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik dört ayrı varyant bulunuyor. M2 QCB dakikada 600-650, M2F 900-950, M3 ise 1.100-1.200 atım kapasitesine sahip. Hava platformları için geliştirilen açık sürgü mekanizmalı M3 FALCON ise dakikada 1.200 atım kapasitesi sunuyor. Canik'in Azerbaycan ile işbirliğinde bundan sonraki aşamayı ise orta kalibre silah sistemlerinin oluşturması planlanıyor. Bu alandaki ürünlerin başında 30 x 113 mm VENOM LR düşük geri tepmeli top geliyor. Hafif ve kompakt yapıya sahip VENOM LR, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Canik, orta kalibre alanındaki üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor. İngiltere merkezli Canik UK'in orta kalibre silahlardaki teknolojik birikimi, Canik Robotics tarafından geliştirilen TRAKON Core 30 uzaktan kumandalı silah sistemi ve grubun seri üretim altyapısının birleştirilmesiyle 2027'den itibaren yıllık 400 adedin üzerinde orta kalibre top üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. Canik Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, Azerbaycan ile tabancalarla başlayan işbirliğinin bugün ağır makineli tüfeklerin kara, deniz ve hava platformlarındaki uygulamalarına ve insansız deniz araçlarında kullanılan uzaktan kumandalı silah sistemlerine kadar genişlediğini belirtti. Aral, yeni dönemde orta kalibre sistemlerin de işbirliğinin önemli bir parçası olmasını beklediklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör