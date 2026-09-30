Dünyanın en hızlı drone pilotları: Teknofest Şanlıurfa’da

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda ortaya koyduğu güçlü atılımın arkasında, kritik teknolojileri kendi mühendislik kabiliyetleriyle geliştiren şirketlerin önemli bir rolü bulunuyor. Bu ekosistemin önde gelen kuruluşlarından STM Savunma Teknolojileri Mühendislik, 35 yıllık deneyimiyle Türkiye'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümleri geliştiriyor. Askeri denizcilikten taktik insansız hava sistemlerine, insansız deniz sistemlerinden siber güvenlik ve bilgi teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STM, aynı zamanda Türk mühendisliğini farklı coğrafyalara taşıyor.

MİLLİ MÜHENDİSLİK GÜCÜ

STM'nin mühendislik yolculuğunda denizcilik özel bir yere sahip. Türkiye'nin millî savaş gemisi programı MİLGEM ile başlayan bu yolculuk, bugün Türkiye sınırlarını aşan küresel bir denizcilik gücüne dönüşmüş durumda. STM, bugüne kadar Türkiye'de ve yurt dışında 11 farklı tersanede 44 askeri gemi platformunun merkezinde yer aldı. Türkiye'nin ilk millî korvet projesi MİLGEM'de ana alt yüklenici olarak görev alan STM, Türkiye'nin ilk millî fırkateyni TCG İSTANBUL'un da detay tasarımcısı ve ana yüklenicisi oldu. Türk Donanması için Ada sınıfı korvetlerden İstif sınıfı fırkateynlere, lojistik destek gemilerinden hücumbotlara kadar farklı platformlarda görev alan şirket, bugün Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Ukrayna, Malezya ve Pakistan donanmaları için de suüstü ve sualtı platformları geliştiriyor.

DENİZCİLİKTE BAŞARILI

STM'nin denizcilikteki başarısı, Türkiye'nin millî kabiliyetlerinin ihracata dönüşmesinin de önemli örneklerini barındırıyor. Ukrayna Korvet Projesi, Türkiye'nin Avrupa'ya gerçekleştirdiği ilk korvet ihracatı olurken, Portekiz Donanması için geliştirilen iki lojistik destek gemisi Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk askerî gemi ihracatı olarak tarihe geçti. Malezya'da yürütülen üç korvet projesinde gemilerin yalnızca dört ay içerisinde denize indirilmesi ise STM'nin farklı coğrafyalardaki büyük ölçekli projeleri aynı anda yönetme kabiliyetini ortaya koydu. Denizcilik alanındaki mühendislik gücü suyun altına da uzanıyor. STM, Türk Donanması'nın denizaltı modernizasyon ve inşa çalışmalarında önemli görevler üstlenirken, Pakistan Agosta 90B sınıfı denizaltıların modernizasyonuyla Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'deki Ay, Preveze ve Gür sınıfı denizaltıların modernizasyon projelerinde görev alan şirket, Reis sınıfı denizaltıların üretimine mühendislik ve yerlileştirme desteği de sağlıyor. Türkiye'nin özel harekât ve hücum maksatlı ilk millî denizaltı tasarımı STM500 ile STM NETA, STM YAKTU, STM TENGİZ gibi insansız su sistemleri ise STM'nin suüstü ve sualtı mühendisliğinde geleceğe dönük çalışmalarının öne çıkan örnekleri arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Kamikaze İHA'ları STM'nin insansız sistemler yolculuğu, sahadaki ihtiyaçlardan doğdu. 2015-2016 yıllarında ortaya çıkan yakın mesafeli muharebe, nokta hedefler ve sivil hassasiyetler, taktik seviyede akıllı ve hassas İHA çözümlerine duyulan ihtiyacı ortaya koydu. STM'nin millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği KARGU, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek Türkiye'nin ilk millî vurucu İHA'sı oldu. KARGU'nun ardından TOGAN, ALPAGU ve BOYGA gibi sistemlerle genişleyen taktik İHA ailesi, bugün 4 kıtada 15'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

MİLLî TEKNOLOJİLER GENÇLERLE BULUŞUYOR

STM, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da da millî mühendislik gücünü gençlerle buluşturuyor. Şirket, festival alanında deniz platformları ve insansız sistemlerdeki teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini ziyaretçilerin ilgisine sunarken, gençlerin savunma teknolojilerine yönelik merakını artıracak etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. STM standında Türkiye'nin ilk millî fırkateyni MİLGEM'in 5'inci gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu millî denizaltı tasarımı STM500, Türkiye'nin ilk millî vurucu İHA'sı KARGU ve millî gözcü İHA TOGAN'ın maketleri sergileniyor. Böylece festival ziyaretçileri, Türk mühendislerinin farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği deniz ve hava platformlarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

EN İYİ DRONE PİLOTLARI ŞANLIURFA'DA

STM'nin yürütücülüğündeki TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın final heyecanı Şanlıurfa'da yaşanıyor. Şırnak ve Batman etaplarının ardından finale kalan 16 pilot, 30 Eylül'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Türkiye şampiyonluğu için mücadele ediyor. Şanlıurfa, 1 Ekim itibarıyla bu kez dünyanın en başarılı FPV pilotlarını buluşturan World Drone Cup 2026'ya ev sahipliği yapıyor. Farklı ülkelerdeki ulusal yarışmalarda başarı gösteren 32 ülkeden 32 pilot, kendi tasarlayıp ürettikleri yüksek hızlı FPV dronelerle dört gün boyunca dünya şampiyonluğu için yarışıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör