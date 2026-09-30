Fon skandalı soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi

Fon soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım/Portföy CEO'su Emir Münür Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, gözaltındaki 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Fon skandalı soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Ali Rıza AKBULUT
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek devam ediyor.Soruşturmanın son aşamasında emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli daha adliyeye sevk edilirken, kalan 15 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

Erdin ÖZEL

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki sorgu süreçleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin kimlikleri belli oldu:

1. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin ÖZEL 
2. Tera Yatırım / Portföy CEO'su Emir Münür SARPYENER 
3. Yerli Adriana Lima olarak tabir edilen Fatmagül LAFÇI 
4. Bolkan BEKÇİ 
5. Hasan DÖRTKARDEŞ 
6. İbrahim Halil RAT 

Gözaltında bulunan 15 şüphelinin ise emniyetteki sorgu ve evrak ikmal süreçlerinin devam ettiği, ifade işlemlerinin ardından sırayla adliyeye sevk edildi.

Fatmagül LAFÇI 

Emir Münür SARPYENER 

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#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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