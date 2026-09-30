Gökyüzüne Türk mühendisliği imzası

Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma yolunda havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerine devam eden, dünyanın en büyük 48'inci savunma sanayi şirketi olarak başarısını uluslararası arenada da tescilleyen TUSAŞ, 1973 yılından itibaren edindiği tecrübeler ve kazandığı mühendislik bilgi birikimiyle savunma ve havacılık sektöründe ülkemize ilkleri yaşatıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Küresel rekabet gücüne ulaşmış yarım asrı aşkın tecrübesi ile TUSAŞ, sabit kanat (KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ), döner kanat (ATAK, T925, GÖKBEY) platformları ile insansız hava araçlarının (AKSUNGUR, ANKA, ANKA III) tasarım ve üretimini tek çatı altında toplayan ve uzay teknolojisini de kapsamak üzere birçok alanda ileri teknoloji projeleri geliştiren bir şirket olarak dünyada özgün bir konumda bulunmaktadır.

TUSAŞ, dünyada henüz tam olarak tanımlanmamış 6. nesil savaş konseptinin ürün ailesini oluşturarak bunların birbirleriyle koordineli bir biçimde çalışmasına yönelik Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Bütün bunların yanı sıra TUSAŞ Airbus, Boeing, Sikorsky gibi dünyanın en büyük havacılık firmalarına birçok önemli yapısal parçayı üreterek gökyüzünde süzülen her uçağa, Türk mühendisliğinin imzasını atmaktadır" dedi. Demiroğlu, 16 bini aşkın çalışan kadrosuyla hem Türk ordusunun hem de dost ve müttefik ülkelerin savunmalarına katkı sağladıklarını anlattı.

STRATEJİK İHRACAT BAŞARISI

TUSAŞ'ın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek savunma sanayi ihracat anlaşmalarından birine imza atarak önemli bir eşiği aştığını aktaran Demiroğlu, şöyle devam etti: "KAAN'ın Endonezya'ya ihracatına yönelik imzalanan sözleşme, yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı üreten ve ihracat anlaşması imzalayan sayılı ülkeler arasına girmesi bakımından da stratejik bir anlam taşıyor. Bu başarıyı, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik anlaşma takip etti. Söz konusu anlaşma, özgün platformlarımızın Avrupa pazarına girişini sağlaması açısından da kritik bir dönüm noktası oldu. GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri sivil yolcu taşıyabilen ilk millî hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihine adını yazdırdı. Yakın tarihte HÜRKUŞ'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatıyla tarihte ilk kez Türkiye'nin yerli ve millî ilk insanlı askerî uçağı envantere kazandırıldı."

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN TEKNOFEST'TE

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa'daki buluşmasında KAAN heyecanı yaşanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açılıyor. Festival alanında sergilenen KAAN'ı yakından inceleyen vatandaşlar, uçağın önünde fotoğraf çektirdi. Milli muharip uçağın bire bir ölçekli modelinin Şanlıurfa'da vatandaşların ziyaretine sunulması, etkinliğin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör