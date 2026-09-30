Hapisteki işadamından bile rüşvet istediler!

Menderes Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasını başlatan iş insanı Yakup Toprak, rüşvet verdiği sırada çıkan kavgada Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'i darp ettiği için 16 gün cezaevinde kaldı. Yakup Toprak'ın cezaevinde bulunduğu dönemde, şikâyetinden vazgeçmesi karşılığında Sönmez'in kendisinden avukatı aracılığıyla 1 milyon dolar (49 milyon lira) istediğini iddia etti. Şikayetçi olan Toprak ifadesinde kendisinden talep edilen paranın, "itibar kaybı parası" olarak istendiğini belirtti. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Soruşturmanın başlamasına neden olan iş insanı Yakup Toprak, otelin çalışma ruhsatı sürecinde Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in kendisinden VIP araç istediğini, ilerleyen süreçte ise ruhsat karşılığında 400 bin avro talep edildiğini iddia etti. Toprak, 400 bin avroyu belediye yakınındaki bir kafede bıraktığını, ardından Sönmez'in odasına çıktığını ve burada yaşanan arbede sonrasında belediyeden ayrıldığını anlattı. Kafeye döndüğünde ise 400 bin avronun ve paranın ortadan kaybolduğunu söyledi. Yakup Toprak, makam odasında yaşanan arbede sırasında Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'i darp ettiği gerekçesiyle 16 gün cezaevinde kaldı. Bu dönemde, şikâyetten vazgeçilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon dolar (49 milyon lira) istendiğini belirtti.

"İTİBAR KAYBI PARASI"

Toprak, cezaevinde bulunduğu sırada Sönmez'in bir arkadaşı aracılığıyla avukatına ulaştığını ve 1 milyon dolarlık ödeme talep edildiğini söyledi. Toprak ifadesinde, bu paranın kendisine "itibar kaybı parası" olarak aktarıldığını öne sürdü. Parayı ödemediği öğrenilen Toprak, söz konusu süreçte kamu malına zarar verme ve kamu görevlisine hakaret suçlarından beraat etti. "Kasten yaralama" suçundan ise yargılamasının tutuksuz olarak sürdüğü belirtildi.

SEVGİLİYLE YAZIŞMALAR..

MENDERES Belediyesi soruşturmasında eski Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisi arasında yapılan ve dosyaya giren WhatsApp yazışmaları da dikkat çekmişti. Söz konusu yazışmalarda Çiçek'in, Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in bazı iş insanlarından para aldığını ve belediyedeki bazı işlerin Sönmez üzerinden yürütüldüğünü söylediği ortaya çıkmıştı. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında İlkay Çiçek ve Rüzgar Sönmez'in de bulunduğu 17 şüpheli rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında tutuklanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör