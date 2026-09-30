Her gün yeni nesil ürünler sahaya iniyor

Türkiye savunma sanayisi, son bir yılda hava savunmadan elektronik harbe, lazer silahlarından füze ve motor teknolojilerine uzanan yeni sistemleri vitrine çıkardı. Özellikle 2026'da tanıtılan ürünler, sektörün insansız platform ağırlıklı büyümesinin ötesine geçerek yüksek teknoloji gerektiren yeni alanlara yöneldiğini gösterdi. Yeni ürün portföyünde anti-dron sistemleri, yönlendirilmiş enerji silahları, hipersonik füze teknolojileri ve özgün motor projeleri öne çıktı.

ÇELİK KUBBE'YE ÖZEL ÜRÜNLER

Türk savunma sanayisinin son dönemdeki ürün geliştirme stratejisinde hava savunma ve anti-dron teknolojileri belirgin bir ağırlık kazandı. ASELSAN'ın Çelik Kubbe mimarisine yönelik geliştirdiği yeni sistemler, klasik füze önleme çözümlerinin yanına elektronik harp, lazer, yüksek güçlü mikrodalga ve kinetik önleme teknolojilerini ekledi. Mayıs ayında düzenlenen SAHA 2026'da ilk kez gösterilen GÖKBERK 10 Lazer Silah Sistemi, EJDERHA 210 Yüksek Güçlü Mikrodalga Silah Sistemi, GÖKALP Otonom Kinetik Dron İmha Sistemi ve MİĞFER Öz Savunma FPV Önleme Sistemi bu dönüşümün yeni ürünleri arasında yer aldı.

DÜŞÜK MALİYETLİ SİLAHLAR

Füze ve mühimmat tarafında da yeni bir ürün ailesi ortaya çıkıyor. Roketsan, SAHA 2026'da NEŞTER, CİDA, Mini Seyir Füzesi ve CİRİT Anti- İHA sistemlerini ilk kez kamuoyuna gösterdi. Böylece şirketin ürün portföyüne özellikle düşük maliyetli tehditlere karşı kullanılabilecek yeni çözümler ile hassas vuruş kapasitesini artıracak mühimmatlar eklendi. Son dönemin dikkat çeken bir başka gelişmesi ise hipersonik teknolojiler ve motor alanında yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN, Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı ve hipersonik hızda seyir yapabilen uzun menzilli füze sistemi olarak tanıtıldı. Aynı dönemde GÜÇHAN turbofan uçak motoru ile ONUR turboşaft helikopter motoru da kamuoyuna gösterildi. Yeni ürünler, Türk savunma sanayisinin gelecek dönem rekabet alanlarının da değişmeye başladığına işaret ediyor. İnsansız sistemlerde oluşan kapasitenin ardından yönlendirilmiş enerji, elektronik harp, anti-dron, motor ve ileri füze teknolojileri sektörün yeni yatırım eksenleri.



GÖKBERK 10

ASELSAN tarafından geliştirilen lazer silah sistemi. Özellikle dron ve benzeri düşük maliyetli hava tehditlerinin lazer teknolojisiyle etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirildi. Çelik Kubbe'ye yeni kabiliyet kazandıracak sistemlerden biri olarak SAHA 2026'da ilk kez gösterildi.



MİNİ SEYİR FÜZESİ

ROKETSAN'ın SAHA 2026'da ilk kez sergilediği dört yeni sistemden biri. Uzun menzil, daha ağır harp başlığı ve çoklu taşıma kabiliyetiyle özellikle hava savunma sistemleri gibi hedeflere karşı operasyonel seçenekleri artırmayı amaçlıyor.



EJDERHA 210

ASELSAN'ın yüksek güçlü mikrodalga teknolojisine dayanan yeni nesil silah sistemi. Elektronik bileşenlere sahip tehditleri elektromanyetik enerji kullanarak etkisiz hale getirmeye yönelik geliştirilen sistem, Türkiye'nin yönlendirilmiş enerji silahları alanındaki yeni ürünlerinden biri.





CİRİT ANTİ-İHA

ROKETSAN'ın CİRİT ailesini yeni nesil dron tehdidine karşı konumlandıran çözümü. Sistem, özellikle düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı daha etkin bir önleme kapasitesi oluşturmayı hedefleyen yeni ürünler arasında yer aldı.



GÖKALP

Otonom kinetik dron imha sistemi olarak geliştirildi. Özellikle son yıllarda muharebe sahasının temel tehditlerinden biri haline gelen küçük ve düşük maliyetli insansız hava araçlarına karşı yeni bir savunma katmanı oluşturmayı amaçlıyor.





YILDIRIMHAN

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirildi. Türkiye'nin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip füze sistemi olarak SAHA 2026'da tanıtıldı.



NEŞTER

ROKETSAN tarafından MAM-L ürününün bir varyantı olarak geliştirildi. Patlayıcı yerine yaklaşma sensörü ve kesici bıçaklara sahip özgün harp başlığı kullanan sistem, minimum ikincil hasarla noktasal hedeflere yönelik hassas vuruş gerçekleştirmek üzere tasarlandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör