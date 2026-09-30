Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı! "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz" Bölge vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan bildiride, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine dikkat çekilerek, "Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 17.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından 8 maddelik bildiri yayımlandı.
İşte o maddeler:
TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
2. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş; ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
3. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış; Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir.
4. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış; Irak Hükûmeti'nin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik iş birliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.
ABD, İSRAİL VE İRAN'A "MÜZAKERE" ÇAĞRISI
5. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş; taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.