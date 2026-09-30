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  • Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı! "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz" Bölge vurgusu

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı! "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz" Bölge vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı. PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan bildiride, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine dikkat çekilerek, "Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı! Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vurgusu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 17.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından 8 maddelik bildiri yayımlandı.

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

İşte o maddeler:

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş; ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

3. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış; Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir.

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

4. Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış; Irak Hükûmeti'nin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Irak ile stratejik iş birliğini ilerletme yönündeki irademiz teyit edilmiştir.

ABD, İSRAİL VE İRAN'A "MÜZAKERE" ÇAĞRISI

5. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş; taraflara, müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.

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Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

6. İsrail Yönetimi'nin Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilmiş; uluslararası toplum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail Yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir.

7. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergâhları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alınmış; müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında, taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur.

Kritik MGK toplantısı sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!

8. Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulanarak, küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükûnetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #MGK

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