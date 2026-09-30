Merkez Hakem Kurulu ofsayta düştü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturmasında düğmeye basıldı. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

7 ÜST DÜZEY İSİM

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alındı. MHK Başkanı Gündoğdu'nun telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi.

SORULAR SIZDIRILDI

Soruşturma, Antalya bölgesi hakemlerinin şikâyeti üzerine başladı. Soruşturma dosyasındaki adli bilirkişi ve dijital emniyet raporları; sahte sınav kâğıtlarından koşamayan hakeme verilen torpilli derecelere, biat etmeyen hakemlere yönelik sistematik mobbingden sahte fişlerle yürütülen usulsüz para trafiğine kadar büyük skandalları ortaya çıkardı. Soruşturmanın en somut delilini Adalet Komisyonu Yeminli Bilirkişisi'nin tanzim ettiği Grafoloji ve Sahtecilik Bilirkişi Raporu oluşturdu. Riva'da düzenlenen "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" laboratuvarda mikroskop ve UV ışık kaynaklarıyla incelendi. Ali Tuna adına tanzim edilen sınav kâğıdı üzerindeki yazılar ile şüphelinin el yazısı örnekleri karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda; eğim, tersim biçim, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından hiçbir ilişki bulunmadığı, sınav kâğıdının başka bir şahıs tarafından sahte olarak doldurulduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Tespitlere göre, 2022-2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldı. Ayrıca 2025 Riva kural sınavı sorularının ve yanıtlarının sınav öncesinde MHK tepe yönetimi tarafından yandaş kişilere sızdırıldığı belirlendi.

'HEPSİ 100 ALACAK'

Siber Suçlarla Mücadele birimlerince deşifre edilen WhatsApp mesaj raporları, hakem camiasındaki kirli çarkı ve skandalları net bir şekilde gözler önüne serdi. Tutanaklara yansıyan 21 Aralık 2024 tarihli yazışmalarda, sınav sorularının sızdırıldığı ve notlandırma süreçlerine müdahale edildiği iddialarına ilişkin Ferdi Karadoruk'un attığı mesajlar dosyaya girdi. Karadoruk'un, sınav sürecindeki usulsüzlük iddialarına karşı "Her zaman B planım vardır abi, hepsi 100 alacak" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

ATLETİK TEST TORPİLİ

TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif arasındaki yazışmalarda; atletik testleri ve koşuyu tamamlayamayan hakemlerin sistemde usulsüzce "koştu" gösterilerek üst klasman listelerine yazıldığı ve hak eden hakemlerin elendiği belgelendi.

DARBECİ KOMUTANLA MESAİ ARKADAŞI

Eski asker olan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, FETÖ darbe girişiminde 12.5 yıl hapis cezası alan darbeci Korgeneral Metin İyidil ile uzun yıllar birlikte çalıştığı ve İyidil tarafından Spor Okulu Komutanlığı'na getirildiği iddiası da dosyada yer aldı.

'MADEM EĞİLMİYOR KOPAR KAFASINI GİTSİN'

Soruşturma kapsamında hazırlanan tespit raporlarında şüphelilerin WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmaların incelendiği belirtildi. Yazışmalarda, aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isim listelerinin paylaşıldığı tespit edildi. Listelerin gönderilmesinin ardından 'Şu listeye bi baksana' mesajının yazıldığı, şüpheli Ferdi Karadoruk'un ise listedeki bazı isimlerle ilgili değerlendirme yaparak '4'lüyü çıkartalım' dediği görüldü. Yazışmaların devamında "Dikkat edelim" ve "Çıkarmayalım hemen" ifadeleri kullanılırken Ferdi Karadoruk'un ise Serkan Erekin isimli kişiyle ilgili "Serkan Erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi. Aynı yazışmalarda "Diğer 3'ü de bunun tayfası", "Abdurrahman Duman, Bülent Sığır tayfadan" ve "Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat kankası" ifadelerinin de yer aldığı görüldü.

'BİZİM ÇOCUKLARIN YETENEKLİSİ, DİĞER KÖPEKLERİN DEĞİL'

Toplantılara katılmayan hakemleri Karadoruk'un "Kendinize gelin ulan, bu haftadan sonra bülteni takip etsinler o maç için ölenlere söyleyin" diyerek tehdit ettiği saptandı. Görüşmelerdeki "Bizim çocukların yeteneklisi, diğer köpeklerin değil" ifadeleri ise uygulanan ağır mobbingin kanıtı oldu. Karadoruk ile MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki 220 sayfalık chat trafiğinde; Ferhat Gündoğdu'yu korumak adına "Kralı almak için veziri hedef aldılar... Ne veziri veririm ne de kralı" ifadelerini içeren ısmarlama basın bültenlerinin kurgulandığı saptandı. Ayrıca dernek harcamalarında denetimden kaçmak için 14 bin TL'lik sahte fiş kullanıldığı anlaşıldı.

DERNEK KAYITLARINA EL KONULDU

Operasyonda, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin kayıtlarına el konuldu. Polis ekiplerince derneğin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konuldu.

'HER TÜRLÜ USULSÜZLÜĞÜN ÜZERİNE GİDİYORUZ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili, "Devletimiz bu güveni zedeleyen her türlü usulsüzlüğün üzerine kararlılıkla gitmektedir" açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise soruşturmalarda TFF'nin Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunduğu belirtilerek, "Hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

'FUTBOLA GÖLGE DÜŞÜRENLERİN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu ile soruşturmanın başlamasını sağlayan avukat Halil İbrahim Atabay, "Futbol ailesine gölge düşürenlerin haksız yere tasfiye edilen hakemler değil, bizzat kendileri olduğu ortaya çıktı" dedi. 8 Mart 2022 tarihinde MHK'nın aldığı kararla görevlerine son verilen Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göcek, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Kutluhan Bilgiç, Serkan Tokat, Süleyman Abay, Hakan Ceylan gibi hakemlerin avukatlığını üstlenen Atabay, Ferhat Gündoğdu ve diğer sorumlular hakkındaki ilk şikâyet dilekçesini 2025'in eylül ayında savcılığa teslim etmişti. Hakem atamaları ve klasman yükseltilmelerinin usulsüzlüğü, sınav sorularının önceden belli adaylara verilmesi, hakem değerlendirmelerinin usule aykırı yapılması konusunda söz konusu isimler hakkında şikâyetlerini tam 1 sene önce yaptıklarını dile getiren Atabay, "Yunus Yıldırım'ın, Ali Tuna üzerinden bir oteldeki kaydın araştırılmasını isteyip ret cevabı geldikten sonra Ali Tuna'ya maç verilmeyip ve sonunda da hakem yazılı sınavından geçerli not alamadığı bahanesiyle klasman düşürülerek hakemliğinin bitirilmesi olayına kadar süreçlerin hepsini anlattık. Ali de sınav kâğıdındaki yazıların kendisine ait olmadığını ileri sürerek evrakta sahtecilik suçuna ilişkin suç duyurusunda bulunarak tabiri caizse ilk taşı atmış oldu" dedi.