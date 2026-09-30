Milletin malına el uzatanla işimiz olmaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.

PARTİMİZE KİMSE LEKE SÜREMEZ: Unutmayın biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. Bizim farkımız budur. Bizim alametifarikamız budur. AK Parti, adı gibi ak bir partidir, ismi ile müsemma bir partidir.

KİMSEYE TOLERANS YOK: Unutmayın! Adının 'yeni' olması eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.

DEVLETİMİZ GÜNDEMİNE HAKİMDİR: Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi; yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz. İnşallah son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince bu niyetle çalışarak koşacak, ter dökeceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir.

BU SÜREÇ SÜRATLE NETİCELENECEK: İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk.

AK PARTİ BÜYÜK BİR AİLEDİR: AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Biz başkalarına benzemeyiz.

İSTANBUL'U SOYANLARA SAHİP ÇIKTILAR: Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar! Daha bizim burada söylemeye edebimizin elvermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar.

ÖNCE BİR AYNAYA BAKIN: Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki: Hadi oradan!" Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içindeki çürükleri bir ayıklayın; şayet etrafınızda hâlen birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin. Biz bunlara kulak asmayacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız.

MEKANİZMALAR İŞLİYOR: Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız. Vatandaşımızla ruberu iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor.

GÖZ YUMMADIK, YUMMAYIZ: 25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik: Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini hafiye yapıyoruz. AK Parti'nin en büyük gücü, toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağı zayıflatmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

DEVLET DENETLEME KURULU'NU GÖREVLENDİRDİM

İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek; sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Unutmayın biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız" şeklindeki ifadeleri salondakiler tarafından ayakta uzun süre alkışlandı. Konuşmasının sonuna doğru Erdoğan Kayahan'ın "bir aşk hikayesi" adlı şarkısına alkış ile eşlik etti.

9 YENİ BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKTI

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP, YRP ve İYİ Parti'den olmak üzere 9 yeni belediye başkanına rozetlerini taktı. CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen belediye başkanları: Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer. Yeniden Refah Partisi'nden katılan isimler: Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu. İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan isim ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu oldu.

KÜÇÜK ALTAY KAAN'LA YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde AK Parti Çorum Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, eşi Seren Civan ve evlatları Altay Kaan'ı makam aracından selamladı. Erdoğan, aileyle bir süre sohbet ederken Altay Kaan'ı da sevdi.