MSB "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" eğitiminden görüntüler paylaştı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte eğitim, müşterek güç. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi.

Birlikler zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, meskun mahal eğitimlerinden görüntüler yer aldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör