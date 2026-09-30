MSB "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" eğitiminden görüntüler paylaştı!
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla devam eden "Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı" kapsamında gerçekleştirilen meskun mahal eğitimlerinden görüntü paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte eğitim, müşterek güç. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi.
Birlikler zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi." ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, meskun mahal eğitimlerinden görüntüler yer aldı.
🇹🇷🇦🇿🇺🇿 Birlikte eğitim, müşterek güç!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 30, 2026
📍 Azerbaycan
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskûn mahal eğitimleri icra edildi.
Birlikler; zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek… pic.twitter.com/WIUWgIjVBd
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