Nükleer geleceğe genç imza

TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji yarışmalarının yanı sıra nükleer enerji alanında gençlerin geliştirdiği projelere de ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda dereceye giren takımların ödülleri, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek festivalde sahiplerini bulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji teknolojileri alanında yarışan gençlerle 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da buluşacaklarını açıkladı. Yarışmada finale kalan gençleri tebrik eden Bakan Bayraktar, "SMR tasarımlarıyla geleceğin enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz, bilime olan tutkuları, cesaretleri ve üretme azimleriyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak" dedi. Bayraktar, 1-4 Eylül'de TENMAK İstanbul Çekmece Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek final sunumlarının ardından dereceye giren gençlerle TEKNOFEST Güneydoğu'da buluşacaklarını belirtti. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'na 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 192 takım başvurdu. Değerlendirmeler sonucunda 42 takım final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Finale kalan ekiplerin 4'ü okul, 18'i lisans, 20'si ise profesyonel takımlardan oluşuyor. Yurt dışından da Bangladeş'ten 2, Özbekistan ve Endonezya'dan birer takım finale kaldı.

GELECEĞİN REAKTÖRLERİ TASARLANACAK

Üç ana kategori altında toplam 10 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, Küçük Modüler Reaktör (SMR) ve Mikro Modüler Reaktör (MMR) gibi modüler reaktörlerin yanı sıra çok amaçlı kullanıma uygun yenilikçi araştırma reaktörü tasarımları geliştirilecek. Final sunumlarının ardından yapılacak değerlendirmeyle 10 kategoride toplam 14 takım ödül almaya hak kazanacak. Ödüller, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör