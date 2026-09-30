Özel’in adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adıyla kayıtlı hesapla yapılan WhatsApp yazışmaları, içki koleksiyonu fotoğrafları ve ezan okunurken devam eden eğlence görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş insanı Atilla Yıldırım'ı yeniden gündeme taşıdı. WhatsApp ekran görüntülerinde Atilla Yıldırım'ın telefonda "Özgür Özel Özel" adıyla kayıtlı olduğu görüldü. 2 Haziran 2020 tarihli yazışmada Atilla Yıldırım'ın olduğu belirtilen hesaptan bir fotoğrafın ardından "Başkanım iki müh iki koruma ve ben paketi konurama altına aldık. Güvenle size teslim edilecek" mesajı gönderildiği; karşı taraftan ise "Eyvallah:))" yanıtı geldiği görüldü. Başka bir yazışmada içki koleksiyonu fotoğrafı gönderilerek "Başkanım koleksiyon delirdi kim içicek" denildiği; karşı tarafın ise cevaben "Gelince uğrarım" dediği öğrenildi.