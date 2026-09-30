Roket ve Füze Teknolojilerinde Türkiye’nin Milli Gururu ROKETSAN

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına ulaşmasına stratejik katkıda bulunan ROKETSAN, 8 bini aşkın çalışanı, 3 bin 500'e ulaşan Ar-Ge personeli ve 50'ye yakın ülkede kullanılan son teknoloji ürünleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Denizlerin altından uzayın derinliklerine" uzanan ROKETSAN sistemleri, Mavi Vatan ve Gök Vatan'ın korunmasında kilit rol oynuyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "ROKETSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız sürdürüyor. İhracat başarılarına her geçen gün yenisini ekleyen ROKETSAN, başarılarıyla bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırırken, ülkemizin stratejik ve ekonomik gücüne de katkıda buluyor. Dünyada 50'ye yakın ülkede aktif olarak kullanılan ve başarısını sahada kanıtlayan ROKETSAN ürün ve sistemlerinin arkasında da nitelikli insan kaynağı ve büyüyen yatırımlar bulunuyor" dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK TESİSLER

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 1 milyar dolarlık tesisleri devreye aldıklarını hatırlatan İkinci, "TAYFUN, HİSAR ve SİPER gibi kritik sistemlerin seri üretim hızını artırılacak 2 milyar dolarlık tesis yatırımlarının da temeli atıldı. Açılışı yapılan Lalahan Harp Başlığı tesisi Avrupa'nın en büyük harp başlığı tesisi olarak faaliyetlerine başladı. ROKETSAN tören kapsamında aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine balistik ve seyir füzelerinden hava savunma sistemlerine, akıllı mühimmatlardan tanksavar sistemlerine 20 farklı sistemin teslimatlarını da gerçekleştirdi" açıklaması yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ GÜCÜ

Türk savunma sanayisinin en uzun menzilli füze sistemi TAYFUN'un geliştirilme çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. ROKETSAN'ın üstün mühendislik ve teknolojik kapasitesinin ürünü TAYFUN Füze ailesinin BLOK-2 versiyonu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerken, deniz harbinin kurallarını değiştirecek yetkinlikteki BLOK-3 versiyonunun çalışmaları devam ediyor. İkinci, "Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi unvanını taşıyan TAYFUN Füzesi'nin BLOK-4 Hipersonik versiyonu ülkemizin yeni vurucu gücü olmaya hazırlanıyor. TAYFUN BLOK-4, Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik vurucu gücünü önemli ölçüde artıracak bir sistem olarak öne çıkıyor" dedi.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞA GÜÇ KATACAĞIZ

Savunma alanında dünya markası bir şirket haline geldiklerini belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "ROKETSAN olarak ülkemizin savunma gücüne güç katarken yerli ve milli sistemlerimiz ile de tam bağımsız savunma sanayiimizin inşa edilmesine katkı sunuyoruz. Bu yolda sadece Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla da ülkemize ekonomik katma değer sağlıyor ve bayrağımızı birçok farklı coğrafyada gururla dalgalandırıyoruz" diye konuştu. Dünyanın en büyük 64'üncü savunma şirketi olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren İkinci, şunları kaydetti: "Ülkemizin güvenli yarınlarını inşa etme hedefi için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe'nin vurucu gücünü biz oluşturuyoruz. Yüksek teknoloji sistemlerimizi yüzde 90'lara ulaşan yerlileşme oranımızla üretiyoruz. Oyun değiştiren teknolojilere sahip ürünlerimizle ülkemizin savunmasına ve teknolojik bağımsızlığına güç katmaya devam edeceğiz."

ÇELİK KUBBE'NİN VURUCU GÜCÜ

Türkiye'nin hava savunmasının temelini oluşturacak Çelik Kubbe Projesi kapsamında ROKETSAN, geliştirdiği HİSAR, SİPER, ALKA, SUNGUR ve MİDLAS gibi sistemleriyle projenin vurucu gücünü oluşturuyor. Alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar farklı görev katmanlarında konuşlandırılacak ve çeşitli platformlara entegre edilecek hava savunma sistemleri, Çelik Kubbe mimarisinin etkin ve entegre şekilde çalışmasına katkı sunuyor.

GENÇLERİN HAYALLERİNİ GÖKYÜZÜNE ATEŞLİYOR ROKETSAN TEKNOFEST

Güneydoğu'da milyonlarca teknoloji tutkunu ile yeni nesil savunma sistemlerini buluşturuyor. TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması ise 9 yıldır nefes kesen anlara sahne oluyor. 6-13 Eylül tarihlerinde Aksaray'da düzenlenen yarışmaya uluslararası ilgi de her geçen gün artıyor. Yarışmaya bu yıl Roket Yarışması'nın uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen toplam yedi takım mücadele etti. ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, yarışmanın gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, "Gökyüzüne duydukları merakı bilgiye, bilgi birikimlerini tasarıma ve tasarımlarını gerçeğe dönüştüren gençlerimizin her adımına büyük bir gururla tanıklık ediyoruz. TEKNOFEST ve Roket Yarışması, gençlerimizin araştırma, geliştirme ve üretme heyecanını güçlendirirken Türkiye'nin teknoloji yolculuğuna da yeni nesiller kazandırıyor. Biz de onların hayallerine ortak olarak hem Türkiye'nin savunmada tam bağımsızlığını hem de ROKETSAN'ın geleceğini teminat altına alıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör