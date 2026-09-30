Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün SABAH için yazdı: Geleceği gençlerimizle birlikte yazıyoruz

TEKNOFEST Güneydoğu ile Şanlıurfa'da gençlerimizle bir araya geliyoruz. Medeniyetin ilk izlerini taşıyan Göbeklitepe'nin şehrinde bugün yapay zekâyı, otonom sistemleri, havacılığı, uzayı, robotik teknolojileri ve geleceğin mühendislik çözümlerini konuşuyoruz. Geçmişte insanlığın ortak mirasının şekillendiği bu kadim coğrafya, bugün gençlerimizin bilgisi, emeği ve hayal gücüyle geleceğin medeniyet tasavvuruna yön veriyor.

BİR FESTİVALDEN FAZLASI

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Millî Teknoloji Hamlesi'nin gençlerle buluştuğu, hayallerin projeye ve projelerin teknolojiye dönüştüğü büyük bir harekettir. Burada asıl değer, sergilenen teknolojiler kadar o teknolojileri geliştiren gençlerimizdir. TEKNOFEST alanlarında gençlerle her buluşmamda aynı özgüveni görüyorum: "Ben de yapabilirim." Bence Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun en güçlü cümlelerinden biri budur. Bugün savunma sanayiinde ulaştığımız seviye de bu özgüvenin somut karşılığıdır. Türkiye; hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarında kendi platformlarını, sistemlerini ve kritik teknolojilerini geliştiren, mühendislik kabiliyetini sürekli ileri taşıyan güçlü bir teknoloji ülkesi hâline gelmiştir.

1.500'Ü AŞKIN PROJE

Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bugün 1.500'ü aşkın projeyi yönetiyoruz. 2000'li yılların başında yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik oranımız bugün yüzde 83'ün üzerine çıktı. 2025 yılını 10 milyar 54 milyon dolarlık tarihî bir rekorla kapatan savunma ve havacılık ihracatımız, son 12 aylık dönemde yüzde 29.3 artışla 10,9 milyar dolara yükselerek 11 milyar dolar eşiğine dayandı. Bu tablo; savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda kritik teknolojilerini kendi imkânlarıyla geliştiren, yüksek teknoloji üreten ve bunu dünyaya ihraç eden bir Türkiye'nin resmidir.

MERKEZİNDE İNSAN VAR

Ancak bu başarının merkezinde her zaman insan vardır. Bir sistemi tasarlayan mühendis, onu üreten teknisyen, test eden uzman, sahaya hazırlayan ekip ve geleceğin çözümünü hayal eden gençlerimiz, teknolojik bağımsızlığımızın gerçek taşıyıcılarıdır. Bu nedenle biz, "millî teknoloji, millî yetkinlikle mümkündür" diyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak Millî Yetkinlik Hamlemizi de bu anlayışla yürütüyoruz. Meslek liselerimizden üniversitelerimize, teknisyenlerimizden mühendislerimize, araştırmacılarımızdan girişimcilerimize kadar geniş bir insan kaynağı ekosistemini geleceğin ihtiyaçlarına hazırlıyoruz.



GENÇLERLE BULUŞMA HEYECANI

TEKNOFEST'IN Güneydoğu'da gençlerle buluşmasının ayrı bir anlamı var. Bölgemizde bugün yeni bir dönüşüm yaşanıyor. Bilgi teknolojiye, yetenek yetkinliğe, gençlerin hayalleri yüksek katma değerli üretime dönüşüyor. Biz inanıyoruz ki Türkiye'nin yeteneği ülkemizin her şehrine, her ilçesine ve her okuluna yayılmış büyük bir hazinedir. Bu potansiyeli keşfetmek, doğru imkânlarla buluşturmak ve gençlerimizin önünü açmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yolculuğun en büyük gücü gençlerimizdir. Gökyüzüne baktıklarında kendi uçaklarını, uzaya baktıklarında kendi uydularını hayal etmelerini, "Bunu daha ileriye nasıl taşıyabilirim?" diye sormalarını istiyoruz.



YETENEĞİ YETKİNLİKLE BULUŞTURACAĞIZ

TEKNOFEST ise bu büyük dönüşümün en güçlü buluşma alanlarından biridir. Bugün burada bir algoritma geliştiren gencimiz, yarın kritik bir sistemimizin karar mekanizmasını tasarlayabilir. Otonom bir araç üzerinde çalışan bir takımımız, geleceğin insansız sistemlerine yön verebilir. Haberleşme teknolojileri üzerine çalışan bir öğrencimiz, yarının uydu sistemlerinin mimarlarından biri olabilir. Bize düşen gençlerimizin merakını bilgiyle, fikirlerini imkânla, yeteneklerini yetkinlikle buluşturmaktır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör