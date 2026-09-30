Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST bir özgüven devrimidir

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

"Başvurular sadece rakam değil bunlar Türkiye'nin değişim hikayesi. Deneyap teknoloji atölyelerimizde gençlerimiz geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor. Gençlerimiz bu alanlarda mücadele ediyor ve ter döküyor. Bunlar bizim çocuklarımız.

"TEKNOFEST BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİDİR"

Bu gençler Türkiye'nin geleceği. Bu gençlerin enerjisinde Urfa isotu ve sıcağı var. TEKNOFEST bir özgüven devrimidir. Öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.



Yeni ürünler geliştiriyorlar. Bir fikir ekonomik değere bir teknoloji Türkiye'nin refahına dönüşüyor. Biz bunu sadece Türkiye için değil dost ve kardeş ülkelerimiz için de üretiyoruz. Daha fazla küresel marka çıkarmak istiyoruz daha fazla teknoloji çıkarmak istiyoruz. Bir ülkenin gerçek zenginliği ne kadar ürettiği ile değil ne kadar değer ürettiği ile ilgilidir. Ülkemizin tam bağımsızlığına katkı sağlayacak bir ekosistem olmasını istiyoruz.

Yapay zeka devrimi yaşanıyor, bunun daha başındayız. Öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırıyor ancak bu aklınızın yerini almamalıdır. Teknoloji bir araçtır. Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil hangi ahlakın ona yön vereceği önemlidir. Ona nasıl istikamet vereceğimiz önemlidir.

Teknolojinin gücü karanlık amaçlar için kullanılıyor biz insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizleri duaları ile hep destekleyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Gençler bunda gayret daha güzel bir dünya içindir. En büyük umuduz siz gençlerdir. Bunu siz TEKNOFEST kuşağı olarak inşa edeceksiniz. Kendi Kızılelma'nızı kendiniz belirleyin.

Şanlıurfa'dan geleceğin teknolojilerine yeni bir yolculuk başlatalım."