Almanya’da başbakan adayı Wüst’ün Erdoğan ziyaretine Die Welt yorumu: Sıradışı ve önemli

Başkan Erdoğan'ın Almanya'nın olası bir sonraki lideri olarak görülen Kuzey Ren-Vestfalya'nın (KRV) eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü Külliye'de kabul etmesi Alman medyasında geniş yer buldu. Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Die Welt ve Bild, görüşmenin diplomatik açıdan "sıradışı" olduğunu vurguladı. Bild ayrıca "Wüst şimdiden devlet başkanı gibi davranıyor" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 50 dakika süren görüşmenin beklenenden uzun olduğuna dikkat çekildi. Deutsche Welle (DW) ise Erdoğan'ın Almanya'da geleceğin başbakanı olarak adı geçen Wüst'ü makamında kabul ettiğini kaydetti.

Bazı analizlerde Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamının bölgesel hükümet liderleriyle doğrudan temas kurmasının nadir bir protokol olduğu ve buluşmanın Wüst'ün federal siyasetteki konumu açısından güçlü bir mesaj taşıdığı ifade edildi. İngiliz Financial Times'ta yer alan haberde de "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın olası bir sonraki lideri olarak görülen Wüst ile nadir görüşme yaptı" denildi. Die Zeit ise görüşmeyle ilgili haberine "Başbakan değişiminin Türkçesi ne?" başlığını attı. Eyaletteki yoğun Türk nüfusuna işaret etti.