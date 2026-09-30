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SON DAKİKA | Antalya'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek hakkında akılalmaz ifadeler!

SON DAKİKA | Antalya'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek hakkında akılalmaz ifadeler!

SON DAKİKA | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in isimlerinin geçtiği soruşturma kapsamında Antalya Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 adres ve 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 14 kişinin gözaltına alındığı fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında verilen ifadelerde Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve iş adamları hakkında iddialar yer aldı.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2026 13:17 Son Güncelleme: 30 Eylül 2026 13:19

SON DAKİKA | Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde 35 adres ve 2 teknede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Toplam 27 kişinin bulunduğu soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde cezaevinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkındaki iddialar da yer aldı.

ANTALYA AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE BULUŞMA İDDİASI Muhittin Böcek'in adı geçen ifadede, 2025 yılı başlarında Antalya açıklarında iş adamı S.K.'ye ait teknede gerçekleştiği ileri sürülen buluşma yer aldı. Beyan sahibi, kendisinin S.K. ile, N.Z.D.'nin ise Muhittin Böcek ile para karşılığı cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Ödemeyi S.K.'nin yaptığını ileri süren beyan sahibi, hatırladığı kadarıyla kişi başına 25 bin lira aldıklarını söyledi. Aynı anlatımda, Muhittin Böcek ve N.Z.D. tekneden ayrıldıktan sonra S.K. ile kokain kullandığını öne sürdü.