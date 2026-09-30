SON DAKİKA! CHP’den 3 belediye başkanına ihraç kararı

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan MYK toplantısında, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra belediyelerde yaşanan son durum ve istifalar masaya yatırıldı. Kapsamlı değerlendirmelerin ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında kesin ihraç kararı verildi.



"BAŞKA PARTİ İÇİN ÇALIŞTIKLARI" İDDİASI



Kararın gerekçesine dair resmi açıklamanın henüz yapılmadığını belirten A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmalarına rağmen yeni parti için çalışan bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri olduğunu ifade etmişti. İhraç kararının bu gerekçeyle, yani partiden ayrılmamalarına rağmen başka bir parti adına çalışma yürüttükleri gerekçesiyle alınmış olabileceği belirtiliyor" sözleriyle kulis bilgilerini aktardı.



İHRAÇ LİSTESİ GENİŞLEYEBİLİR



İhraç kararlarının sadece İstanbul'daki 3 ilçe belediye başkanı ile sınırlı kalmayabileceği vurgulanırken, İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başka belediye başkanlarıyla ilgili de ihraç kararı alındığı ifade ediliyor. Parti yönetiminin kurumsal olarak aldığı bu ihraç kararlarının net gerekçesini CHP Sözcüsü Müslim Sarı önümüzdeki dakikalarda resmi olarak açıklayacak" ifadelerini kullandı.

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