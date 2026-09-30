SON DAKİKA | LGBT propagandası yaptığı belirlenmişti: T24’e kapatma kararı!

SON DAKİKA | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, özellikle çocukların ve gençlerin erişebileceği zararlı içeriklerin yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda tespit edilen 419 adet sosyal medya hesap ve bağlantılara erişim engeli getirilmişti.

118 LGBT'Lİ İÇERİK

Soruşturmada yaşanan son gelişmeye göre, son bir yıl içerisinde T24'ün haber sitesi ve sosyal medyasında 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik ürettiği tespit edildi.

T24'E KAPAMA KARARI

Bunun üzerine T24'ün haber sitesi ve sosyal medya hesabı İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör