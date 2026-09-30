SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

SON DAKİKA… Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek. Açılış öncesi TBMM’de tadilat, bakım ve onarım işlemleri tamamlandı.

SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek
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SON DAKİKA… TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

GENEL KURUL 14.00'DA AÇILACAK

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

MESAİ 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

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SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

TÜM ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

TBMM'de 28'inci dönem 4'üncü yasama yılı faaliyetleri 10 Ağustos'ta sona erdi. Yeni yasama yılı öncesi tatile giren Meclis'te, tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. TBMM içerisinde ve hizmet binalarında, çevre düzenlemeleri, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında periyodik bakım işlemleri tamamlandı. TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

SON DAKİKA… TBMM yeni yasama dönemine hazır! Başkan Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

TÖREN ÖNCESİ HUMMALI TEMİZLİK

1 Ekim'de düzenlenecek tören ile açılacak olan TBMM'de, tören öncesi detaylı temizlik işlemlerinin de yapılması planlanıyor. Başta Genel Kurul salonu olmak üzere şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı, koridorlar ve camlar detaylı şekilde temizlenecek. Hazırlıkların açılışa kısa bir süre kala tamamlanması planlanıyor. 1 Ekim programı, TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek tören ile başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak. Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

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