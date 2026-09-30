Sorunların çözümü için birlikte hareket edeceğiz
Türkiye'nin en genç Baro Başkan Adayı Ali Kasım Tuna, "Doğru dili kullanabilmek adına doğru bir temsilci olmak istiyorum. Baronun yalnızca meslektaşların sorunlarını dile getiren değil, çözümün parçası olması gerekir" dedi.
İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanlığına adaylığını açıklayan Av. Ali Kasım Tuna, SABAH'a konuştu. "Anlayan ve anlatan bir baro yönetimi" hedeflediklerini belirten Tuna, özellikle genç avukatların mesleki sorunlarına dikkat çekti. Avukatların adliyelerde ve haciz mahallerinde maruz kaldığı şiddete de değinen Tuna, baroların bu konuda daha etkin mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Genç avukatlara yönelik finansal destek projeleri hazırladıklarını belirten Tuna, üniversiteler ve uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak staj ve uzmanlaşma imkanlarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Tuna, baronun yalnızca meslektaşların sorunlarını dile getiren değil, çözümün parçası olan bir yapı olması gerektiğini savundu. Baroların kamu kurumlarıyla kurduğu iletişimin önemine dikkat çeken Tuna, "Avukatların sorunlarının doğru şekilde aktarılması halinde çözüm üretilebilebilir. Doğru dil kullanıldığında, bir baro, bir meslek kuruluşu olarak dertler, sıkıntılar, ihtiyaçlar ve şikayetler doğru bir şekilde dile getirildiğinde kamu kurumları nezdinde bu sorunların çok rahat bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Doğru dili kullanabilmek adına doğru bir temsilci olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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