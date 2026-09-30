TEKNOFEST’in kalbi HAVELSAN ile atacak

Teknoloji birimiyle savunma yazılımlarından simülasyona, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar oldukça geniş bir teknoloji portföyü oluşturan HAVELSAN, geleceğe yönelik büyüme stratejisinin temelini yapay zekâ olarak belirledi. HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "HAVELSAN, yazılım yoğun çalışan mühendislik kadrosuyla bu teknolojilerden elde ettiği birikimi yeni nesil teknoloji alanlarına yönlendirmeye başlamıştır. Bu kapsamda HAVELSAN'da geleceğe yönelik büyüme stratejisinin temelini yapay zekâ vizyonu oluşturmaktadır. 2,5 yıl önce Türkiye'nin ilk kurumsal yapay zekâ platformu MAIN'i hayata geçirmiştik. MAIN, bildiğiniz gibi kurumların kendi verileri ile eğitilebilen, kapalı veri ağında veya internet ağında çalışabilen, özgün dil mimarisiyle oluşturulmuş yapay zekâ platformudur. Yapay zekâ vizyonumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nın çizdiği çerçeveyle doğrudan örtüşmektedir. Kendi geliştirdiğimiz yapay zekâ algoritmalarını sadece MAIN ürünümüz özelinde değil başka birçok teknoloji alanımızda da kullanıyoruz. Tüm teknoloji geliştirme süreçlerinde önümüzdeki 5 yılı merkezde yapay zekânın olduğu bir yol haritası şeklinde kurguladık. Bundan sonraki süreçte atacağımız kararlı adımlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Yapay zekânın bugünün dünyasında ileri gitmek için bir tercih, yarının dünyasında güçlü kalmak için bir zorunluluk olduğunu belirten Nacar, "Biz yarının zorunluluğu olacağına inandığımız tüm teknoloji alanlarında bugün tercihimizi doğru kullanmak ve geleceğin yatırımını en doğru şekilde yapmak için sağlam ve kararlı adımlar atıyoruz. Bu adımları atarken en güvendiğimiz unsur hiç şüphesiz ki insan kaynağımız. Nitelikli insan kaynağımızı artırdıkça teknolojide küresel rekabetin ana oyuncusu olacağımıza inanıyoruz" mesajı verdi.

VERİ EN DEĞERLİ UNSUR

Yapay zekâ teknolojilerinin mevcut teknolojilerine uyarlanması ve yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasının temel öncelikleri olduğunu anlatan Nacar, "Malumunuz olduğu üzere veri artık gerek askerî gerek sivil sektörler için en değerli unsur. Biz büyük veri odağında ajan tabanlı yapay zekâ algoritmalarını da içinde barındıran bir yapay zekâ stratejisini uygulamaya aldık. Ürün odaklı ele aldığımızda özellikle kamuda ihtiyaç hissedilen güvenli yapay zekâ platformlarının yakın zamanda artacağını ve HAVELSAN'ın bu alanda Türkiye'nin öncü kurumlarından biri olacağını belirtebilirim" diye konuştu.

THY İLE İŞBİRLİĞİ

Simülasyon teknolojilerinin HAVELSAN'ın dünya çapında bilinirliği en yüksek yetenekleri arasında yer aldığını anlatan Nacar, şöyle konuştu: "Ürün çeşitliliği bakımından ve geliştirilen teknolojinin niteliği bakımından üst segment bir kapasiteye sahip olduğumuzu belirtebilirim. Hem askerî hem sivil simülatörler geliştiriyoruz. Askerî alanda hava, kara, deniz araçlarının simülatörlerini geliştiriyoruz. Sivil alanda ise pilotların uçuş eğitimlerine katkı sağlayan ve Avrupa Sivil Havacılık Emniyeti Ajansı'nın en üst yeterlilik seviyesi olan Level-D sertifikasına sahip tam uçuş simülatörleri geliştiriyoruz. Bu alanda bize en çok güvenen müşterimiz Türk Hava Yolları'dır. Bu iş birliği sayesinde oluşan güçlü referans yurtdışında da HAVELSAN simülatörlerinin tercih edilmesinin önünü açtı. Yeni yatırımlarla simülasyon teknolojilerinde küresel oyuncu olma hedefimize daha çok yaklaşacağız."

HAVA SAVUNMA KONSEPTLİ OYUN

TEKNOFEST Güneydoğu'ya özel ilk kez deneyimlenecek oyunları, siber güvenlik yarışması, yapay zekâ destekli mülakat deneyimi, paraşüt simülatörü, BARKAN İnsansız Kara Aracı ve birçok farklı etkinliği ile HAVELSAN, Şanlıurfa'nın yıldızı olacak. HAVELSAN yazılım ekipleri, TEKNOFEST Güneydoğu'ya özel hava savunma konseptiyle yepyeni bir oyun geliştirdi. Gökyüzü Muhafızları adlı oyun, bir dron saldırısına karşı bir hava savunma sisteminin nasıl kullanılabileceğini anlatıyor. Oyunda hava savunmasına yönelik farklı sistemler temsil ediliyor. Bir harekât merkezinde komutan tarafından verilen talimatları uygulayacak olan gençler oyunun sonunda hem dron tehdidini yok etmeye çalışacak hem de hava savunma teknolojileri alanında önemli bir farkındalık kazanacak. Mühendis Çocuk standında, çocukların bir insansız deniz aracının montajını yaparak suda nasıl yüzdüğünü deneyimlemesini sağlayan SANCAR Atölyesi'ne Şanlıurfa'ya özgü Balıklıgöl konsepti katan HAVELSAN, İnsansız Kara Aracı BARKAN Atölyesi'ni de Göbeklitepe konseptiyle çocuklara buluşturacak. TEKNOFEST'te yıllardır en çok ilgi gören ürünlerden biri olan Paraşüt Simülatörü de VR gözlük ve paraşütçü giysisi ile gerçekçi bir atlayış deneyimi yaşatacak. Yapay zekâ alanında önemli ürünler geliştiren HAVELSAN, MAIN Yapay Zekâ Platformu'nun entegre edildiği mülakat simülasyonu, gençleri HAVELSAN İnsan Kaynakları Departmanı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda mülakata tabi tutacak.

BARKAN BOY GÖSTERECEK

HackMasters Siber Güvenlik Yarışması'nın teknik altyapısını hazırlayan HAVELSAN, yarışma kapsamında tüm teknik altyapıyı hazırlayacak. Yarışma senaryosunu ve soruları oluşturacak. Jüri heyeti ile kazananları belirleyecek. BARKAN İnsansız Kara Aracı ise KaraFest kapsamında bu kez Kara Kuvvetleri etkinlik alanında boy gösterecek. Kültür Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından organize edilecek Küre Konuşmaları kapsamında HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, "Simülasyonun Hikayesi: Gerçeği Taklit Ederek Gerçeğe Hazırlanmak" konu başlığındaki konuşması ile gençlerle buluşacak. Mühendis Çocuk dergisi TEKNOFEST Güneydoğu özel sayısı, HAVELSAN standında ziyaretçilere dağıtılacak.



MÜHENDİS ÇOCUK YOLLARDA PROJESİ

HAVELSAN, Mühendis Çocuk Yollarda Projesi'nin pilot uygulaması için rotasını Şanlıurfa'ya çevirdi. Proje kapsamında dört köy okulunda 600'den fazla öğrenciye ulaşıldı. Çocukların bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırmak ve onları uygulamalı deneyimlerle buluşturmak amacıyla HAVELSAN'ın hayata geçirdiği Mühendis Çocuk Yollarda Projesi'nin pilot uygulaması, TEKNOFEST Güneydoğu vesilesiyle Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında Harran, Bozova, Haliliye ve Hilvan ilçelerine bağlı köy okulları ziyaret edildi. İlk üç günde Tahılalan, Eskin ve Mağaracık ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 600 öğrenciyle bir araya gelindi. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen kodlama, mühendislik ve BARKAN atölyelerinde, çocukların teknoloji ve mühendislik alanlarını uygulamalı olarak deneyimlemeleri sağlandı. Atölyelerin yanı sıra öğrencilere 'Mühendis Çocuk' dergileri dağıtılırken katılım sertifikaları da verildi. Öğrenciler ayrıca HAVELSAN ve TEKNOFEST hakkında bilgilendirilerek festival alanındaki HAVELSAN standına davet edildi. Atölyelerin önemli başlıklarından birini HAVELSAN'ın yerli ve millî mühendislik çalışmaları kapsamında geliştirdiği İnsansız Kara Aracı BARKAN oluşturdu. Gerçekleştirilen uygulamalarla öğrenciler, BARKAN'ın oyun versiyonunu yakından tanıyarak otonom sistemler hakkında temel bilgiler edinme fırsatı buldu. Atölyeler sayesinde çocukların, Türkiye'nin yerli ve millî teknoloji ve mühendislik çalışmalarına ilişkin farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Proje kapsamında 4 köy okulunda 600'den fazla öğrenciye 'Mühendis Çocuk' dergisi ulaştırılmış oldu. Mühendislik alanında köy okullarındaki öğrencilere uygulamalı deneyimler sunan Mühendis Çocuk Yollarda Projesi, Şanlıurfa'da yerel iş birliği ile hayata geçirildi. Mühendis Çocuk Yollarda Projesi'nin Şanlıurfa uygulamasında Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, STEM ve Bilim Merkezi ile Genç STEM Derneği gönüllüleri yerel iş birliği paydaşları olarak katkı sundu. Proje ile çocukların TEKNOFEST öncesinde festival heyecanına ortak edilmesi sağlandı. Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan okul idarecileri ve öğretmenler, HAVELSAN'ın öğrencilerle bir araya gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör