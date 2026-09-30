Teknogaraj Teknofest 2026’ya damga vurdu

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve inovasyon festivali TEKNOFEST 2026'da Gaziantep takımları başarılara imza atıyor. Tekno- Garaj'ın mentörlük, mühendislik, danışmanlık, teknik altyapı ve malzeme desteği sağladığı takımlar, Sabit Kanat İHA, Savaşan İHA, Su Altı Roket ve Su Altı Aracı kategorilerinde bir birincilik ve üç üçüncülük olmak üzere toplam dört derece elde etti. TUSAŞ Ödülü ve En İyi Sistem Mimarisi Ödülü olmak üzere iki özel ödülün de sahibi oldu. Türkiye'nin genç mühendislerini ve teknoloji meraklılarını geleceğin teknolojileriyle buluşturmayı hedefleyen Tekno- Garaj, 2026 yarışma sezonunda takımların fikir aşamasından tasarım, üretim, prototipleme ve test süreçlerine kadar tüm çalışmalarında aktif rol aldı.

TAKIMLAR BAŞARILARLA DÖNDÜ

Malatya'da gerçekleştirilen yarışmalarda Sabit Kanat İHA Kategorisi'nde TeknoGaraj Viento Takımı, yarışmayı birincilikle tamamlamanın yanı sıra TUSAŞ Ödülü'nün de sahibi olarak yarışmada iki önemli başarıya birden imza attı. Aynı kategoride yarışan TeknoGaraj SkyTürk Takımı ise üçüncülük elde etti. Siirt'te gerçekleştirilen Savaşan İHA Yarışması'nda mücadele eden Tekno- Garaj Elektrik ARGE SİHA Takımı ise geliştirdiği sistemin teknik bütünlüğü ve mühendislik yaklaşımıyla "En İyi Sistem Mimarisi" Ödülü'ne layık görüldü. Gölcük'te gerçekleştirilen su altı teknolojileri yarışmalarında da ise TeknoGaraj Meftunu Rocket Takımı, Su Altı Roket Kategorisi'nde üçüncü olurken, Mergeniye Takımı ise Su Altı Aracı Kategorisi'nde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

DESTEKLEYEN VE BİRLİKTE ÜRETEN YAPI

TeknoGaraj, genç teknoloji takımlarına sunduğu desteği yalnızca yarışmalara hazırlık süreci olarak değil, gençlerin kendi projelerini tasarlayabilen, üretebilen, test edebilen ve geliştirebilen teknoloji geliştiricileri ve mühendisler olarak yetişmelerine katkı sağlayan uzun vadeli bir çalışma olarak değerlendiriyor. Deneyimli personeli, mühendislik bilgi birikimi ve teknik altyapısıyla gençlerin yanında yer alan TeknoGaraj Teknoloji Geliştirme Merkezi, yeni teknoloji projelerinin geliştirilmesine ve gençlerin mühendislik yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yarışma sezonunda elde edilen bir birincilik, üç üçüncülük ve iki özel ödül, TeknoGaraj ile genç teknoloji takımlarının birlikte yürüttüğü çalışmaların önemli sonuçlarından biri oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi TeknoGaraj Teknoloji Geliştirme Merkezi, dereceye giren ve özel ödül kazanan tüm takımları, takım danışmanlarını, mentörleri, mühendisleri ve başarıda emeği bulunan tüm ekip üyelerini tebrik ederek geleceğin teknolojilerini geliştiren gençlere destek olmaya devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör