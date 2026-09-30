Türkiye’den FAO’ya stratejik çağrı: Antalya orman yangınlarında uluslararası koordinasyon merkezi olarak kullanılsın!

TÜRKİYE DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

COFO 28 boyunca orman yangınlarıyla mücadele, ormanların sürdürülebilirliği ve toplum sağlığı ile gıdaya etkilerinin konuşulduğunu aktaran Karacabey, Türkiye'nin hem orman varlığını bugün itibarıyla ülke yüz ölçümünün yüzde 30'una çıkardığını, hem de 23,4 milyon hektar orman varlığıyla, FAO'nun raporlarına göre orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında dünyada 4. sırada olduğuna dikkati çekti.

AVRUPADA İLK DÜNYADA 3'ÜNCÜ

Karacabey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlattığı ağaçlandırma ve erozyonla mücadele kampanyaları sayesinde dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler kategorisinde Türkiye'nin, Avrupa'da ilk, dünyada ise üçüncü sırada olduğunu vurguladı.

Karacabey, Türkiye'nin ormanlarının yüzde 90'ından fazlasının doğal ormanlar olması nedeniyle de orman ekosisteminin, toplum sağlığına ve gıdaya doğrudan ve dolaylı katkıları bakımından büyük zenginliğe sahip olduğunu anlattı.