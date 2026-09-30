Başsavcılık'tan Riva açıklaması: "VAR odasında inceleme yapılmadı"
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başsavcılık, TFF'nin Riva tesislerindeki VAR odası ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır" denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve diğer bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığı kaydedildi.
TFF: 'VAR ODASINDA İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Evrakta Sahtecilik" suçundan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yapıldı. TFF, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce "Evrakta Sahtecilik" suçundan gözaltına alınmıştı. Dosya kapsamında açık kaynak çalışmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki-tanık ifadeleri, bilirkişi tespitleri değerlendirmeye alınmıştı. Müşteki hakemlerin ihbarları arasında "Görevi Kötüye Kullanma, Terfi Sınav Evraklarında Oynama, Değiştirme ve Müsabaka Sonucunu Etkilemeye Teşebbüs Etme ve Manipülasyon Yapılması" iddiaları yer almıştı.