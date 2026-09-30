Başsavcılık'tan Riva açıklaması: "VAR odasında inceleme yapılmadı"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme gerçekleştirildiğini belirterek, bazı dijital materyallerin önceden silindiği ve emniyet ekiplerince geri getirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

GÖRÜNTÜLER SİLİNDİ Mİ?



TFF'den yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bazı üyelerinin gözaltına alınmasıyla kamuoyunun gündemine gelen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin dün öğle saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR odasında inceleme gerçekleştirdiği ifade edildi. İncelemenin, federasyonun ilgili departmanlarında görev yapan yetkililerin bilgisi ve katılımıyla yapıldığı aktarıldı.

TFF AÇIKLADI: İDDİALAR ASILSIZ

Açıklamada, incelemelerin ardından sosyal medya ve çeşitli mecralarda bazı iddiaların gündeme getirildiği belirtilerek, "Hakem İşleri Departmanı'ndaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. TFF, ilgili birimlerde bulunan dijital materyallerin inceleme öncesinde silindiği ve emniyet teknik personeli tarafından söz konusu materyallerin geri getirildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.