Yeni Parti Konya İl Başkanı tutuklandı
Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş (32) tutuklandı. Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz Cumartesi sabahı Ereğli ilçesinde gözaltına alınmıştı. Ankara'ya götürülen ve hakkında uyuşturucu temini nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenilen Türktaş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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