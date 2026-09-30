Yeni Partili Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Daha önce yaklaşık 2 yıl boyunca TBMM'de Yavuzyılmaz'ın danışmanlığını yapan Özgün Avcı tarafından savcılığa verilen ifade üzerine, Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddiaya göre Avcı'nın beyanında, bazı milletvekili danışmanlarının fiilen görev yapmadığını ve danışmanlara ödenen maaşlarda usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü aktarıldı. Avcı, bazı maaş kartlarının Yavuzyılmaz ile eşi Serpil Yavuzyılmaz tarafından tutulduğunu da iddia etti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkabileceği belirtildi.