30 yılda 190 ülke gezdi

75. Yıl Huzurevi'nde kalan 83 yaşındaki Melek Suna Türker, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hayranlık uyandıran hayat hikâyesini SABAH'a anlattı. Dünyayı gezme hayalini 50 yaşında gerçekleştiren Türker, 30 yıl boyunca toplam 190 ülke gezdi.

HAYATINDA YENİ SAYFA AÇTI

Ankara'da el sanatları öğretmenliği eğitimini tamamlayan Türker, evlendikten sonra mesleğini bırakarak yıllarını çocuklarını büyütmeye ayırdı. Eşini erken kaybeden Türker, 2 çocuğunun bakımını tek başına yaptı. Zor geçen yılların ardından kendi hayatlarını kuran çocuklarına yük olmak istemeyen Türker, hayatında yeni bir sayfa açtı. "Yıllar önce dünyayı gezip görmek için dua etmiştim.

O kadar kalpten istemişim ki birkaç yıl sonra bu hayalimi gerçekleştirme imkânım oldu" diyen Türker, 50'sinden sonra başladığı dünya turundan sonra "Gezgin Melek Hanım" lakabını aldı. Seyahatlerini 80 yaşına kadar sürdüren Türker, Japonya'dan Hindistan'a, İtalya'dan Rusya'ya kadar 190 ülke gezdi. Türkiye'nin 81 ilini de defalarca dolaşan Türker, gezmenin ve keşfetmenin bir alışkanlık olduğunu söyleyerek "Ben hâlâ rüyalarımda geziyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DEĞERİNİ ANLADIM"

Türker, "Gezmek, dünyayı keşfetmek insanı çok geliştiren bir şey. İmkânı olan herkesin bunu deneyimlemesi gerekiyor. Bu fırsatı 50 yaşımdan sonra buldum, 30 sene hiç durmadan gezdim. Sağlığım izin verse hâlâ gezerim. Herkes bir yolunu bulup dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu keşfetmeli" diye konuştu. Birçok farklı ülkeyi gören Türker, "Yurtdışına çıktıkça Türkiye'nin kıymetini daha fazla anladım. Cennet vatan diyoruz ama gerçekten cennet gibi bir toprakta yaşıyoruz. Bunun kıymetini daha çok bilmeliyiz" dedi.

HUZUREVİNE YERLEŞTİ

Seyahatlerini sağlık sorunları nedeniyle sonlandıran Türker, 3 yıl önce yerleştiği 75. Yıl Huzurevi'nde dinleniyor. Huzurevinde çok mutlu olduğunu anlatan Türker, "Burada bize çok kıymet veriliyor. Birçok imkân var. El sanatları atölyesinden konserlere, spor aktivitelerinden tiyatrolara kadar birçok sportif ve kültürel faaliyette bulunabiliyoruz. Burada yemek saatlerimiz, ilaçlarımız, bakımımız çok özenli yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör