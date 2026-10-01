AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni yasama yılı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yasama yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çelik "TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yeni yasama yılı mesajı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni yasama yılına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

Gazi Meclis'imiz yeni yasama yılına başlıyor… Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz, milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin sarsılmaz kalbidir. TBMM'nin yeni yasama yılında atılacak her adımın milletimize, devletimize ve ülkemizin aydınlık geleceğine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

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#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #ÖMER ÇELİK #TBMM

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