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Bakan Yumaklı: “Bu değerler, bizleri birbirimize bağlayan çok önemli hususlar”

Bakan Yumaklı: “Bu değerler, bizleri birbirimize bağlayan çok önemli hususlar”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21. Kastamonu Günleri programında konuştu. il tanıtım günlerinin üreticilerin emeklerinin gösterilmesi için bir fırsat olduğunu belirten Yumaklı, “Güçlü Türkiye'nin sadece büyüyen değil, tarımda, sanayide, sağlıkta, eğitimde, yani bütün fonksiyonlarda değerler oluşturan bir Türkiye olması esas. İşte bu değerler, bizleri birbirimize bağlayan çok önemli hususlar.” İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 17:41

Yumaklı, Kastamonu Dernekler Federasyonunca Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 21. Kastamonu Günleri programında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun doğasıyla, kültürüyle, mavisiyle, yeşiliyle ve misafir olanları bağrına basan insanıyla Türkiye'nin çok nadide bir köşesi olduğunu söyledi.

Gurbeti en iyi tarif edeceklerin Kastamonu insanı olduğunu belirten Yumaklı, "Çünkü ekecek, dikecek yeri yoktur. 3-5 kardeşten sonrası, hayatını idame ettirmek için büyükşehirlere göçmek zorunda kalmıştır. Hepimizin babası, dedesi mutlaka bu yoldan geçmiştir. Ama gönlümüzdeki memleket sevdası ilk günkü gibi kalmıştır." diye konuştu. Yumaklı, kültürleri hissetmenin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, ülkedeki insanların kültüründe, iyilik, merhamet ve kardeşlik gibi duyguların ağır bastığını ifade etti.