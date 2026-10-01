Bolu Belediyesi’ne yönelik zimmet operasyonu: 6 şüpheli adliyede!

Bolu Belediyesi iştiraklerinden Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında, zimmet iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli, jandarma ekiplerinin geçen pazartesi günü düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Boltartek Tarım Ürünleri ve Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü, ihale harcama yetkilisi ve ihale komisyonu başkanı Bahadır Acar ile Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Çatladı da yer aldı.