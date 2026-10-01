CHP'li meclis üyeleri AK Parti'ye katıldı

CHP’li meclis üyeleri AK Parti’ye katıldı
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, CHP'li 6 beledilye meclis üyesi AK Parti'ye geçti. Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver AK Parti'ye katıldı. Rozat takma törneni AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi programında düzenlendi. Ataşehir'in yanı sıra İBB Meclis Üyeliği de bulunan Oğuz Sarul ile birlikte toplam altı ismin rozet takma töreni geniş katılımla gerçekleşti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İBB #İSTANBUL

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