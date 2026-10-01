Emine Erdoğan’dan ’Dünya Yaşlılar Günü’ mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan,

"Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir. Onların tecrübesi, rehberliği ve nesiller arasında kurdukları gönül bağı toplumumuzu güçlü kılan en temel dayanaklardan biridir. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize hürmetlerimi sunuyor, sağlık ve huzur içinde nice güzel günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör