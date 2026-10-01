Gazze Mahkemesi'nin Başkanı Prof. Dr. Richard Falk: 'BM ve Batı fiilen felç oldu'

Gazze Mahkemesi’nin Başkanı Prof. Dr. Richard Falk: ’BM ve Batı fiilen felç oldu’
TOLGA YANIK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Filistin Günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde 'Gazze Mahkemesi Oturumu' gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk, "Uluslararası Gazze Mahkemesi, sıradan mahkemelerin yapamayacağı şekilde soykırımın objektif resmini ve kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlayan tarihi belge ortaya çıkardı. Buna, tanıkların ve hayatta kalanların çok önemli ifadelerinin alınması da dahil. BM ve Batı, İsrail politikalarına verdiği destek nedeniyle fiilen felç oldu. Soykırım yeni bir aşamaya girdi ve etnik temizliğe daha fazla ağırlık veriliyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında mümkün olan en fazla sayıda Filistinli ortadan kaldırılmaya çalışılıyor" dedi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FİLİSTİN #BM

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