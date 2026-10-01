SON DAKİKA | Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Hülya Terzioğlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası boş olan Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını açıkladı.

Çelik, atamanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle gerçekleştirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Sn Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şunları kaydetti:

"Sn Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve Kadın, toplumsal cinsiyet, Deizm, Kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012'de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013'te Kadem Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023'te Kelam Anabilim Dalında Profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör