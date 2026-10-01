Meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor
Yaz tatilinin ardından TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na resmen başlıyor. Açılış gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul salonunda milletvekillerine hitap edecek, akşam saatlerinde ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde geleneksel açılış resepsiyonu düzenlenecek. Meclis Genel Kurulu, asıl çalışma mesaisine ise 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemin ilk gündem maddesi Türk Kızılay'a yönelik 9 maddelik kanun teklifi olacak. Daha sonra Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Elele alınacak düzenlemeler arasında "süresiz nafaka" uygulamasının kaldırılmasını öngören 13. Yargı Paketi de bulunuyor.