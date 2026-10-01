MGK’da terörsüz Türkiye vurgusu

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplandı. 3,5 saat süren toplantı sonrası, yayımlanan 8 maddelik bildiride şöyle denildi:

TERÖRLE MÜCADELE: PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve katedilen mesafe değerlendirilmiş; ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

SURİYE'NİN BİRLİĞİ: Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimi ile devlet otoritesinin ülke sathına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış; Suriye halkının, ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasında desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir.

IRAK DEVLET EGEMENLİĞİ: Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış; Irak Hükümeti'nin devlet egemenliğini güçlendirme gayretlerinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, stratejik iş birliğini ilerletmede irademiz teyit edilmiştir.

İRAN SAVAŞI: ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, süregelen çatışmalarla bir kısır döngüye evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş; ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur.

İSRAİL'E KARŞI SOMUT ADIM: İsrail Yönetimi'nin Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilmiş; uluslararası toplum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail Yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir.

ATEŞKES ÇAĞRISI: Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergâhları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel etkileri ele alınmış; kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında, taraflara ateşkes çağrısında bulunulmuştur.

YEMEN'DE GERİLİM: Yemen'de tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgede güvenlik risklerini artırdığı vurgulanarak, küresel istikrar bakımından da önem arz eden sükûnetin ivedilikle sağlanması gerektiğinin altı çizilmiştir.





ERDOĞAN, TUGAY'I KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, MGK toplantısından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Külliye'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör