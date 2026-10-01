Münazara Yarışması’nda toplam ödül 265 bin lira
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gençlerin düşünme, ifade etme, dinleme, analiz etme ve fikirlerini savunma becerilerini geliştirmek amacıyla Türkiye Münazara Yarışması (TMY) projesini hayata geçirdi. "Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla düzenlenecek yarışmada 10 bin 500 takım ve 21 bin öğrenciyle dün başladı. Toplam 265 bin liralık ödülün dağıtılacağı yarışmanın lansmanına AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları Serkan Çayoğlu ve Rüzgar Aksoy da katıldı.
Haber Girişi