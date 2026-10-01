SON DAKİKA | AK Parti Kadın Kolları Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok, durmak yok yola devam. Bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti Kadın Kollarımız çalışkanlığı ile hem partimize hem ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Milletimizle olan gönül köprülerimizi daha da güçlendiriyor. AK Partimizin kadın üye sayısı bugün itibarı ile 6 milyon 214 bini geride bıraktı.

AK Parti milletin partisidir, AK Parti'yi millet kurmuştur. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay hanım kardeşlerimizindir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör